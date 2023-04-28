القوات الأوكرانية تحبط عدة هجمات روسية على كييف

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل أوكرانيا قي مقاومة العدوان الذي شنته روسيا على أراضيها منذ فبراير من العام الماضي، وبموجب ذلك، قال مسؤولو العاصمة الأوكرانية كييف إن الدفاعات الجوية حول المدنية تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز روسي، ليل الخميس الجمعة.

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وأوضحت بلدية العاصمة في منشور على تليغرام أنه «وفقا لبيانات أولية، تم تدمير 11 صاروخ كروز في سماء كييف»، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأشارت إلى انه «بالإضافة إلى الصواريخ، تم إسقاط طائرتين مسيرتين».

وانطلقت إنذارات من الغارات الجوية في أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء عن مصادر محلية قولها، إن انفجارات وقعت في مدن بمناطق متفرقة من البلاد.

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