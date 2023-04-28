الجيش السوداني يعلن تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، أن طائرة إجلاء تركية من طراز (سي-130) تعرضت إلى إطلاق نار من قبل "المتمردين"، أثناء اقترابها للهبوط بمطار وادي سيدنا، بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، إن إطلاق النار "تسبب في تضرر خزانات الوقود بالطائرة، وإصابة أحد أفراد طاقمها".

وأضاف المتحدث: "أن الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 25ر7 (بالتوقيت المحلي)، بمطار وادي سيدنا بسلام، وجاري إصلاح الطائرة".

وحذر الجيش السوداني من محاولات" المتمردين" لعرقلة جهود الإجلاء، بمثل هذه التصرفات الخطيرة.

جدير بالذكر أن الجيش السوداني يصف قوات الدعم السريع بـ"المتمردين".

وأكدت وزارة الدفاع التركية، صباح الجمعة، تعرض طائرة من طراز سي 130، مخصصة لعمليات الإجلاء، لإطلاق نار خلال تحليقها فوق السودان لكنها هبطت بسلام في وقت لاحق.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع التركية بحسابها على موقع "تويتر"، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن إصابات بين أفراد الطائرة.

وفي وقت سابق، وافق طرفيّ الصراع في السودان، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، بناء على جهود أمريكية وسعودية، على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة في منتصف ليل الخميس - الجمعة، لفتح ممرات إنسانية آمنة للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الإجلاء.