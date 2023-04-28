شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: الحوار الوطنى انطلاقة جديدة للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني نجح في وضع قضايا تهم المواطن المصري وتصب في مصلحة الدولة المصرية، مشددا على ضرورة أن يخرج الحوار بمخرجات قابلة للتنفيذ، حتى يستشعر الجميع انعكاس تلك القرارات على الأرض.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون القرارات الصادرة تحقق الصالح العام في المقام الأول، وليس مجرد قرارات لإرضاء أطراف معينة، متابعا:" ان الحوار الوطنى تضمن عددا من الملفات الحيوية والهامة في توقيت حساس وظروف صعبة يمر بها العالم، انعكست على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني، ويأمل في الخروج بمخرجات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشاد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، بالجهد الكبير الذي بذلته إدارة الحوار الوطني على مدار الفترة الأخيرة، وذلك من أن نكون أمام حوار حقيقي يتسع للجميع دون أن يقصي رأيا، وهذا ما يتفق مع الجمهورية الجديدة.

وفى ذات الصدد، قال النائب عربى فؤاد، عضو مجلس النواب، إن هناك جدية في عقد جلسات الحوار الوطنى، وذلك من منطلق الحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع لمناقشة قضايا تهم المجتمع المصري، مؤكدا أن الحوار الوطني هو الطريق للجمهورية الجديدة.

وأشار النائب عربي فؤاد، إلى أن انعقاد الحوار الوطني في ظل الظروف الراهنة يؤكد جدية الحوار نحو الخروج بمستهدفات حقيقية تعالج كافة المشكلات وتواجه التحديات، وأن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تغليب لغة الحوار لحل الأزمات الراهنة، إضافة إلى أن الحوار الوطني يعد تدشين لمرحلة جديدة يكون فيها نقاش مثمر بهدف تشكيل رؤى محددة تساعد في مجابهة التحديات التي تعاني منها الدولة المصرية ومعالجة كافة القضايا و المشكلات.