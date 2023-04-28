شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب: الجهود المصرية لم تتوقف بشأن إجلاء الرعايا من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير "صوت الأمة"، أن الدولة المصرية تتعامل منذ بدء الأزمة فى السودان، على توفير الأمن والسلامة للجالية المصرية المتواجدة هناك والعمل على سرعة إجلائهم، متابعا: "ما يحدث فى السودان الآن أضاف مجموعة من الأعباء على الدولة المصرية لكن خلية الأزمة التى تم تشكيلها والمتابعة الدقيقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف يوسف أيوب، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "dmc": "خلية الأزمة للتعامل مع الوضع فى السودان ضمن ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة المصرية.. الكل كان يعمل بتنسيق وتناغم مستمر واحترافية شديدة جدا.. سواء فيما بينهم أو مع الأشقاء فى السودان من اجل توفير ممرات آمنة للجالية المصرية فى السودان".

وتابع الكاتب الصحفي: "فيما يخص الوضع فى السودان نحن نتكلم عن وضع جغرافي شديد الصعوبة.. والمسافات بين المدن السودانية شاسعة والاشتباكات المتواصلة.. كل هذه الأمور كان تفرض أعباء على خلية الأزمة.. والجهود المصرية لم تتوقف لإجلاء الرعايا المصريين والعمل أيضا على إجلاء رعايا الدول العربية والدول الصديقة التى رأت المجهود الكبير للدولة المصرية.. ومعبر أرقين مفتوح منذ بدء الأزمة من أجل عودة المصريين ورعايا الدول الصديقة".