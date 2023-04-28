انت الان تتابع خبر حريق يلتهم منزلاً في صلاح الدين وفرق الإنقاذ تتدخل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "باستخدام سلالم الإطفاء الخارجية تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ عائلة أصيبت بحروق"، مبينة أن "فرقها تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل دارهم بقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين بسبب تماس كهربائي".



وأضاف ان "فرق الدفاع المدني آمنت نقل العائلة الى المستشفى وهم كل من الزواج والزوجة وأحد اطفالهم لتلقي العلاج اللازم فيها".