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بعد غياب عدة أشهر.. ديمبلي يعود لقائمة برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454454-638182797006153977.jpg

2023-04-28 | 13:53

بعد غياب عدة أشهر.. ديمبلي يعود لقائمة برشلونة

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شهدت قائمة فريق برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، عودة النجم عثمان ديمبلي بعد غياب طويل، بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر.
ويغيب الجناح الفرنسي عن الملاعب منذ إصابته في مباراة جيرونا في الجولة 19 بالليجا، والتي أقيمت يوم 28 يناير/كانون ثان الماضي.

كما عاد لاعب وسط الفريق، سيرجيو بوسكيتس، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام رايو فاليكانو بسبب الإيقاف، وكذلك المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن بعد تعافيه من الإصابة.


ويوم غد السبت، يلاعب المتصدر برشلونة، ريال بيتيس صاحب المركز السادس، على ملعب الكامب نو، في الجولة 32 من .

وكانت مباراة الدور الأول، قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-1 في معقل ريال بيتيس.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، أراوخو، بوسكيتس، جافي، ديمبلي، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، فيران توريس، إيناكي بينيا، كريستنسن، ماركوس ألونسو، ألبا، كيسي، دي يونج، رافينيا، كوندي، إيريك جارسيا، بالدي، بابلو توريه، أرناو تيناس، لامين يامال

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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