تواصل الاتصالات بطرفي النزاع السوداني لحل الأزمة

وأعلن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أنه اتصالات هاتفية من الآلية الرباعية التي تضم كلا من السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، وكذلك من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد.
وأوضح البرهان أن جميع الاتصالات أكدت الوقوف إلى جانب السودان لحل قضاياه وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
اتصالات على جانب آخر
من جانبه، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وقال دقلو في تغريدة على "تويتر"، إنه ناقش مع أحمد خلال الاتصال "الأوضاع الراهنة في السودان والموضوعات المتعلقة بالأزمة".
وأكد دقلو أن رئيس الوزراء الإثيوبي شدد على أهمية إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة.
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