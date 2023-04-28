مواجهات عنيفة في محيط مخيم جنين وإصابة فلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينيين في محيط مخيم جنين، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة شابين فلسطينيين.

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واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين، فيما دوت صافرات الإنذار داخل المخيم، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة ومخيم جنين.

ووقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين فلسطينيين ووحدات جيش الاحتلال التي اقتحمت

المخيم، حيث أطلق الفلسطينيون صليات كثيفة ومتتالية من الرصاص تجاه جنود الاحتلال.

وزعمت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم جنين بدعوى إحباط عملية كانت مجموعة فلسطينية تنوي تنفيذها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عملية الاقتحام المتواصلة شابين حتى الآن.

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