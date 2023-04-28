روسيا تؤكد التزامها بوقف تجارب الأسلحة النووية

ياسر رشاد - القاهرة - نفى الكرملين، اليوم الجمعة، استعداد روسيا لإجراء اختبار على أسلحة نووية، قائلًا إن جميع الأطراف تواصل الالتزام بوقف هذه التجارب، فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثاني.

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وتصاعدت التوترات النووية بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا من أن روسيا مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية إذا لزم الأمر

للدفاع عن “وحدة أراضيها”.

وأعلن في فبراير أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية سارية بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، والتي تحد من عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي يمكن لأي من الجانبين نشرها.

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