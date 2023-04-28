أوكرانيا تدعو العالم للرد على الهجمات الروسية وسط استعداد للهجوم المضاد

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي للرد على الانتهاكات الروسية بحق أوكرانيا وشعبها، قائلًا إن الضربات الليلية التي شنتها روسيا على البلاد تجعل موسكو "أقرب من الفشل والعقاب".

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وأوضح زيلينسكي على تلغرام: "كل هجوم وكل عمل شر ضد بلدنا وضد شعبنا يجعل الدولة الإرهابية أقرب إلى الفشل والعقاب" مضيفا أنه "يجب الرد على الإرهاب الروسي بشكل مناسب من جانب أوكرانيا والعالم".

وتابع: "لن ننسى أي جريمة ارتكبت"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الجمعة، أن الاستعدادات للهجوم المضاد للجيش الأوكراني "شارفت على نهايتها"، مضيفا: "تم التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئيا، بالمعنى الواسع، نحن جاهزون".

وصباح الجمعة، قُتل 10 أشخاص على الأقل في مدينة أومان وسط البلاد حيث أصاب صاروخ مبنى سكنيا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزير الداخلية.

وكتب الوزير إيغور كليمنكو على "فيسبوك": "انتشل عناصر الإنقاذ ثلاث جثث أخرى من تحت الأنقاض ليصبح المجموع 10 ضحايا".

وقتلت ضربة ثانية على مدينة دنيبرو الواقعة في وسط شرق أوكرانيا شخصين "هما امرأة شابة وطفل في

الثالثة" بحسب رئيس البلدية بوريس فيلاتوف.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخا من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين"، قائلة إن روسيا أطلقت الذخائر من قاذفات تو-95 الاستراتيجية.

وقصفت روسيا بانتظام المدن والمنشآت الأوكرانية خلال الشتاء، إلا أن الضربات الكثيفة كهذه كانت قليلة في الأشهر الأخيرة.

ويدور الجزء الأكبر من المعارك راهنا في شرق البلاد للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية ولا سيما مدينة باخموت التي باتت شبه مدمرة.

وتأتي الهجمات بعد يوم من إعلان الكرملين ترحيبه بأي شيء قد يساهم في تقريب نهاية الصراع في أوكرانيا، وذلك في إشارة إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء.

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