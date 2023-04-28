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مصرع 7 مدنيين جراء سقوط صاروخ أصاب حافلة ركاب وسط دونيتسك

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ياسر رشاد - القاهرة - لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص حتفهم إثر سقوط صاروخ أصاب حافلة ركاب وسط مدينة دونيتسك، حسب ما أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية.

 

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وقال أليكسي كوليمزين، عمدة مدينة دونيتسك، في منشور، إن صاروخا أوكرانيا أصاب حافلة ركاب أثناء قصف مدينة دونيتسك ما أسفر

عن مقتل سبعة أشخاص، وفقا للبيانات الأولية، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل متواصل ويومي الأحياء السكنية والمدنية والبنى التحتية في عموم أرجاء مدينة دونيتسك وضواحيها.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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