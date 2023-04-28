روسيا تُعلن القضاء على 50 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد أوكرانيا، اليوم الجمعة، استمرارًا للعملية العسكرية التي شنتها روسيا في البلاد منذ أكثر من عام، وفي آخر التطورات، لقى 50 عسكريًا أوكرانيًا حتفهم خلال إحباط محاولة إيصال تعزيزات أوكرانية فى مدينة دونيتسك.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، أن وحداتها من القوات الخاصة أحبطت محاولات قوات كييف لإيصال تعزيزات عسكرية إلى مواقع أمامية لوحداتها في مدينة دونيتسك، مشيرة إلى استهداف مواقع للوحدات الأوكرانية على محاور قتال أخرى.

وفى وقت سابق، لقى 20 ضابطا أوكرانيا رفيعى المستوى بينهم أجانب، مصرعهم بعد استهداف المقر الذى كانوا يجتمعون فيه بصاروخ فى حوض بناء السفن بمقاطعة نيكولاييف.

وذكر مصدر عسكري روسي في مقاطعة نيكولاييف، وفقا لقناة

(روسيا اليوم) أن ضربة صاروخية استهدفت مساء أمس مبنى في حوض بناء السفن في نيكولاييف، وأسفرت عن مقتل ضباط كبار بينهم أجانب.

وأضاف المصدر أن الضربة الصاروخية تم تنفيذها باحتراف شديد، مضيفا أن صاروخا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط كذلك في مبنى مكون من خمسة طوابق أمام إدارة مصنع بناء السفن.

وأشار إلى أن الضربة الصاروخية نفذت في الوقت الذي كانت فيه قيادات من الجيش الأوكراني تجتمع مع زملائها الناطقين باللغة الإنجليزية.

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