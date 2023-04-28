شكرا لقرائتكم خبر عن التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة الأفريقية.. دراسة تكشف النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القارة السمراء واحدة من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ في العالم وستكون الأكثر تضررًا من ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن حرق الوقود الأحفوري، ولكن أفريقيا هي المسؤولة حاليًا عن أقل من 4 ٪ من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية- ويجب السماح لها باستغلال احتياطياتها من الهيدروكربونات لتعزيز تنميتها، تمامًا كما فعلت الدول الغربية من قبل.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الافريقية لا ينبغي أن قارة أفريقيا ستشهد المزيد من موجات الجفاف والفيضانات وغيرها منالظواهر المناخية القاسية في المستقبل. وعلى الرغم من أن هذه التحديات تظهر الآن كحالات طوارئ، إلا أنها بحاجة إلى النظر في حلول طويلة الأجل لضمان قدرتها على معالجة تغير المناخ والتلوث والنفايات وفقدان التنوع البيولوجي.

وتابعت الدراسة أنه تتمثل إحدى نقاط التركيز الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إفريقيا في مساعدة البلدان على إطلاق التمويللخطط المناخ الوطنية، وما نقوم به هو دعم البلدان الأفريقية لتحويل خطط العمل المناخية إلى خطط استثمارية لأن 72٪ من الدول الأفريقيةتفتقر إلى خطط الاستثمار عندما يتعلق الأمر بالمناخ.

ولفتت الدراسة أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 لتمويل خطط العمل المناخية هذه في جميع أنحاءأفريقيا، وتتمثل إحدى طرق زيادة التمويل في إنشاء تسهيلات لتقاسم المخاطر لتحفيز البنوك التجارية على إقراض الشركات الصديقةللمناخ بأسعار منخفضة للغاية.