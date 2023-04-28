وسط ضحك هستيري لأنصاره.. ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركته الشهيرة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سخر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لـ الانتخابات الامريكية 2024 من منافسه الرئيس الحالي جو بايدن.

وقلد ترامب خلال خطاب ألقاه أمام مناصريه في نيوهامبشير، تصرفات بايدن على المنصة، إذ ادعى أنه لم يعرف طريقة نزوله أو وجهة الخروج عقب الانتهاء من كلمته، على طريقة الرئيس الامريكي الحالي، وسط ضحكات أنصاره.

قال ترامب: "سنقوم بسحق جو بايدن في صندوق الاقتراع ، وسنقوم بتسوية أعمالنا غير المكتملة"، وتابع: "الاختيار في هذه الانتخابات الآن هو بين القوة أو الضعف ، بين النجاح أو الفشل ، بين الأمان أو الفوضى ، بين السلام أو الصراع ، والازدهار أو الكارثة".

وكان بايدن قد أعلن، الثلاثاء، رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصف، في مقطع فيديو، السباق الرئاسي بأنه "معركة ضد التطرف الجمهوري"، وقال إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأم".