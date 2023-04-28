انت الان تتابع خبر ألمانيا تستعد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" إضافية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف وزير الدفاع الألماني في مقابلة مع صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية نشرت اليوم الجمعة: "سلمنا أوكرانيا في شهر مارس 18 مركبة من نوع ليوبارد 2A6 و40 مركبة من نوع ماردر، بالإضافة إلى معدات أخرى، مثل قطع الغيار والذخيرة".وقال "بالإضافة إلى ذلك، لقد نجحت من خلال ممارسة الضغط على حلفائنا، في توفير مزيد من الدعم، وانتهى بنا الأمر إلى تأمين كتيبة"، مشيرا إلى أن "توريد دبابات ليوبارد 1A5 قد بدأ للتو".

وأشار الوزير إلى أنه "إلى جانب ذلك، بدأ تدريب أكثر من 100 جندي أوكراني على ليوبارد 1 هذا الأسبوع"، معتبراً أن برلين تشكل "الركيزة الأساسية لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

