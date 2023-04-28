بعد مونديال كرة القدم.. قطر تستضيف كأس العالم للسلة

وذكر موقع الاتحاد في بيان، "حصل الاتحاد القطري لكرة السلة على حقوق استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027، على أن تُلعب جميع مباريات البطولة المرموقة في مدينة الدوحة".

وأضاف: "عند اتخاذ قراره، أعجب المجلس المركزي للاتحاد بالملف وخاصة العناصر المتعلقة بالطبيعة الجغرافية المدمجة، والمرونة الفريدة مع جدولة البطولة في الملاعب من أجل تقديم الافضل للجماهير، فضلاً عن التركيز على الاستدامة".



وتابع البيان: "تملك العاصمة القطرية الدوحة، وهي واحدة من أفضل الوجهات ربطًا في العالم، رحلات مباشرة من معظم الدول المشاركة المحتملة، في حين أن المترو وشبكة النقل العام التي تم تطويرها مؤخرًا تربط جميع الملاعب، مما يوفر خدمة من الدرجة الأولى لجميع الزوار".

وأكمل: "نظرًا لأن جميع الفرق تلعب في نفس المدينة، يمكن للجماهير التخطيط لكل شيء مسبقًا والاستمتاع بتجربة فريدة بما أن جميع الملاعب تقع على بعد 30 دقيقة من بعضها البعض".

وستستضيف قطر المونديال الثالث تواليًا في قارة آسيا بعد أن أقيمت نسخة 2019 في الصين، في حين تستضيف كل من الفلبين واليابان وإندونيسيا نسخة 2023 الصيف المقبل.

