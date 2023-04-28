انت الان تتابع خبر أب لـ600 طفل يواجه حكماً قضائياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في حكم المحكمة أنه يحظر على رجل هولندي (41 عاما) قالت صحيفة تليجراف إن اسمه جوناثان ماير التبرع بالمني للعيادات.

ووفقاً للمحكمة، قد يُغرَّم هذا الرجل 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) عن كل واقعة تنتهك هذا الحكم.



وأمرت المحكمة ماير أيضاً بمراسلة العيادات الموجودة بالخارج ليطلب منهم إتلاف أي مني موجود لديهم.

ويأتي القرار بعد رفع دعوى مدنية من مؤسسة تمثل مصالح الأطفال الذين تم إنجابهم من مني ماير والآباء الهولنديين الذين استعانوا بماير كمتبرع.

وتحتج المؤسسة بأن استمرار ماير في التبرع ينتهك حق الحياة الخاصة لهؤلاء لأطفال الذين قد يخشون من دخول علاقات عاطفية بسبب مخاوف من سفاح المحارم أو زواج الأقارب.

وكُشِف عن أول عملية تبرع ضخم لماير في 2017، وتم حظره من التبرع لعيادات الخصوبة في هولندا حيث أنجب بالفعل أكثر من 100 طفل.

لكنه واصل التبرع خارج هولندا بما في ذلك تبرعه لبنك المني الدنماركي (كريوس) الذي يزاول أنشطة على الصعيد العالمي.

وواصل ماير أيضا تقديم نفسه على أنه متبرع على مواقع إلكترونية لمطابقة الآباء المحتملين مع المتبرعين بالمني، وأحيانا كان يقدم نفسه باسم مختلف، بحسب صحيفة ألجيمين داجبلاد اليومية.

