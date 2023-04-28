سنغافورة تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول المسبقة

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة أن هيئة الهجرة والجوازات اعفت المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى سنغافورة، وذلك ابتداءً من مطلع شهر يونيو المقبل.
وقالت السفارة السنغافورية في الرياض عبر حسابها بتويتر، أن المواطنين السعوديين، لن يحتاجوا بعد الآن إلى التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، مضيفة إلى أنه لا يوجد استرداد لرسوم معالجة التأشيرة، لم تقدم بالفعل أو حصل تأشيرة الدخول قبل تطبيق القرار.
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