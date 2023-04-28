الكرملين: روسيا ملتزمة بوقف تجارب الأسلحة النووية

ياسر رشاد - القاهرة - نفى الكرملين، اليوم الجمعة، استعداد روسيا لإجراء اختبار على أسلحة نووية، قائلا إن جميع الأطراف تواصل الالتزام بوقف هذه التجارب.

وتصاعدت التوترات النووية بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

الدفاع الروسية تُعلن تصفية أكثر من 565 جنديًا ومرتزقة

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا من أن روسيا مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية إذا لزم الأمر للدفاع

عن وحدة أراضيها.

وأعلن في فبراير أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية سارية بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، والتي تحد من عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي يمكن لأي من الجانبين نشرها.