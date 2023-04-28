كينيا تُسجّل رقمًا قياسيًا في ضحايا تعاليم طائفة دينية

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت دولة كينيا "الواقعة في شرق أفريقيا" رقمًا قياسيًا في عدد الضحايا من أتباع إحدى الطوائف الدينية، بسبب "الجوع لمُقابلة المسيح" إلى 109 قتلى، وذلك بعد أن عثرت الشرطة على 11 جُثة أخرى.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، ذكرت صحيفة "كينيان ستار" الأربعاء الماضي أن عدد ضحايا طائفة دينية بلغ 95 قتيلاً.

اقرأ أيضًا.. أول تعليق من رئيس كينيا على حادثة جُثث "صوموا للرب"

ووفقًا لوسائل إعلام محلية لا تزال الأجهزة الأمنية تُواصل عمليات البحث والإتقاذ.

واعتقلت السُلطات الكينية القس ماكنزي نتنجي، زعيم طائفة "لمُقابلة المسيح"، بعد اكتشاف جُثث 4 أشخاص يعتقد أنهم

لقوا حتفهم في ظروف مُماثلة، في الشهر الماضي، ولكن بعد ذلك تم الإفراج عنه بكفالة حوالي 74 دولارًا.

وقد سجل عدد الوفيات ارتفاعًا مطردًا في الأيام الأخيرة؛ إذ أجرت السُلطات الكينية عمليات استخراج جُثث من مقابر جماعية عُثر عليها في منطقة مساحتها 800 فدان من غابة شاكاهولا في شرق كينيا حيث كان مقر كنيسة "غود نيوز" الدولية.