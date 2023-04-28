ارتفاع كبير في ضحايا وإصابات اشتباكات السودان

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت اشتباكات عنيفة بين "الجيش السوداني" وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اشتعال صراع أوسع، وفي هذا الصدد، ارتفع عدد القتلى المدنيين إلى 387 شخصًا والإصابات إلى 1928 مُنذ بدء الاشتباكات.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أوضحت "نقابة أطباء السودان، في تقريرها عدد 14 مُنذ بدء الاشتباكات، اليوم الجمعة، أنه يُوجد العديد من الإصابات والوفيات غير المشمولة في حصرها، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

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وأفادت بوقوع العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، حيث بلغ 74 وفاة ليومي 24-25 أبريل، فيما لم تتحصل النقابة بعد على حصر ليومي 26-27 أبريل ولا يوجد حصر لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات

بالمدينة خارج الخدمة.

وفي سياق آخر، تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء والآلية الثلاثية والرباعية.

وفي بيان لإدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، تلقى البرهان اتصالات هاتفية من "سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، ومحمد إدريس دبي، رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاء، وأبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، ومنصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية".