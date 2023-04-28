انت الان تتابع خبر تعويضاً لجورجيا.. المحكمة الأوروبية تأمر روسيا بدفع 130 مليون يورو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت روسيا على خلفية هذه التهم في العام 2021، لكنها حددت في حكم صدر الجمعة المبلغ الذي يتعين على الأخيرة دفعه لتبليسي "في غضون ثلاثة أشهر".

وأكد القضاة الـ17 أن على روسيا دفع تعويض قدره 3,25 مليون يورو بسبب مقتل أكثر من 50 مدنيا في قرى في أوسيتيا الجنوبية، التي تشكل مع أبخازيا منطقتين انفصاليتين أعلنتا استقلالهما عن جورجيا، واعترفت بهما موسكو.



وطالبت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز بتعويضات أكبر بكثير، بلغت 120 ألف يورو عن كل شخص قتل.

إلى ذلك، فرضت المحكمة تعويضات تصل إلى 2,7 مليون يورو على مجموعة تضم 166 شخصاً على الأقل من ضحايا "المعاملة اللاإنسانية والمهينة والاحتجاز التعسفي" في قبو "وزارة الداخلية" في أوسيتيا الجنوبية في آب/أغسطس 2008.

وأمر القضاة بتعويض قدره 640 ألف يورو لـ16 شخصا من ضحايا التعذيب.

وخُصّص المبلغ الأكبر وقدره 115 مليون يورو لأكثر من 23 ألف شخص منعوا من العودة إلى ديارهم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

ويتعيّن على موسكو أيضًا دفع 8,24 مليون يورو لـ412 ضحية لعدم التحقيق في الوفيات التي حدثت أثناء الأعمال العدائية.

وبعد غزو أوكرانيا استُبعدت روسيا في 16 آذار/مارس 2022 من مجلس أوروبا وهو هيئة الرقابة في مجال احترام حقوق الإنسان في القارة، لكنها حسب المحكمة تبقى مسؤولة عن انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ارتكبتها قبل هذا التاريخ.

وقدّمت جورجيا ثلاث دعاوى ضد روسيا تتعلق بنزاع العام 2008، أفضت اثنتان منها إلى إدانات لموسكو، وفي العشرين من نيسان/ أبريل، قبلت المحكمة الدعوى الثالثة المُقدّمة في العام 2018 وإجراءاتها مستمرة.

