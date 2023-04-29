عودة ChatGPT للعمل بعد تطويره

ياسر رشاد - القاهرة - عاد روبوت الدردشة ChatGPT للعمل في إيطاليا بعد أن ردت شركة OpenAI التي طورته، على تساؤلات السلطات الإيطالية بشأن حماية البيانات، وفق روسيا اليوم.

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وكانت السلطات الإيطالية المختصة بحماية البيانات قد حجبت روبوت الدردشة الشهر الماضي، مشيرة إلى "عدم وجود أي أساس قانوني يسمح بجمع وتخزين كميات كبيرة من البيانات الشخصية للمستخدمين".

وأمهلت الوكالة الإيطالية المختصة شركة OpenAI حتى الـ 30 من أبريل الجاري لترد على التساؤلات بشأن الأمور المثيرة لقلق السلطات، وطالبتها كذلك بتطوير آلية للتأكد من سن المستخدمين، حيث تقضي التشريعات الإيطالية بأن يكون سن المستخدم 13 سنة على الأقل.

وأكدت الشركة يوم الجمعة، أنها ستتيح

المزيد من الشفافية في ما يتعلق بسياسات الخصوصية لديها والمحتويات. وستقدم للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي إمكانية لمنع الروبوت من استخدام بياناتهم الشخصية لتدريب آليات روبوت، حسبما أكد المتحدث باسم الشركة.

بدورها، أكدت السلطات الإيطالية قبولها بالخطوات التي اتخذتها OpenAI لحماية حقوق المستهلكين، وأعربت عن أملها بأن تلتزم الشركة بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

يذكر أن إيطاليا كانت أول دولة أوروبية حجبت ChatGPT وسط مخاوف بشأن سلامة البيانات.