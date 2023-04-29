البرهان وحميدتي يكشفان عن شروطهما للتفاوض وإنهاء الصراع في السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن شروطهما للتفاوض وإنهاء الصراع في البلاد.

وفي مقابلة أمس مع قناة "الحرة" الأمريكية، قال البرهان إنه لا يمكن الجلوس مع حميدتي لأنه يقود "تمردا ويجب إنهاؤه".

وأضاف البرهان: "لا مجال لهذه المليشيا إلا الزوال عبر التفاوض في كيفية استيعابها داخل القوات المسلحة أو قتالها من كافة الشعب السوداني".

وتابع: "المتمردون يتخذون المواطنين دروعا بشرية. لا توجد قوات للمتمردين خارج الأحياء السكنية إطلاقا".

وذكر قائد الجيش السوداني أن "الجيش يمكنه حسم المعركة في وقت قصير جدا، ولكنه يعمل للحفاظ على البنية التحتية وحماية المدنيين وهذا من باب المسؤولية الوطنية".

وواصل: "الجيش يسيطر على كل السودان عدا بؤر قليلة في دارفور سيتم حسمها قريبا".

وأشار البرهان إلى أن "محاولات ربط الجيش وقيادته بالنظام السابق أضحت ممجوجة لا تفوت على فطنة الشعب".

من جانبه، أكد حميدتي أن وقف العمليات القتالية يعتبر شرطا للمفاوضات مع البرهان.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال حميدتي: "لا نريد تدمير السودان"، محملا الطرف الآخر مسؤولية العنف في البلاد.

وعن احتمال المفاوضات مع البرهان، قال دقلو: "وقف القتال. ثم يمكن أن تكون لدينا مفاوضات".

ولفت إلى عدم وجود أي مشاكل شخصية مع البرهان، متهما اياه بجلب مسؤولين موالين للرئيس السابق عمر البشير إلى الحكومة.

وأكد قائد قوات الدعم السريع أنه يسعى لتشكيل حكومة مدنية في السودان بأسرع ما يمكن. وقال إن هدفه حماية البلاد من "بقايا الحكومة التي كانت خلال الـ 30 عاما الماضية".

ومنذ الـ 15 من أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة حميدتي.