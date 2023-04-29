انت الان تتابع خبر فتح طريق مطار بغداد الدولي أمام عجلات المسافرين (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "أعلن عن فتح طريق مطار بغداد الدولي، كمرحلة اولى، أمام العجلات الخاصّة بالمواطنين المسافرين، على الرحلات المغادرة".

وفي وقت سابق، حددت سلطة الطيران المدني، المركبات المسموح دخولها إلى مطار بغداد، مؤكدة أن مركبات الأجرة الصفراء وخاصة "السايبا" يمنع دخولها إلى المطار.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، إنه "من يوم غد سوف يفتح المطار لمدة 24 ساعة وبإمكان المسافر ان يضع سيارته بالكراج (البارك المخصص) بقدر ما يريد ولا توجد مشكلة مقابل اجرة مقدارها 10 آلاف دينار في اليوم الواحد".

وأضاف انه "بإمكان أي سيارة الدخول إلى المطار على أن تكون لدى السائق سنوية وتكون السيارة مسجلة باسمه"، مؤكدا "عدم صحة ما يشاع بأن يكون السائق من الدرجة الأولى بل بالإمكان الاستعانة بأي سائق خصوصي على ان لا تكون السيارة صفراء وخاصة سيارات (السايبا)".

وتابع: "حاليا المسموح به بخصوص هذه التعليمات هو فقط للمسافرين المغادرين ولاحقا ستعمم التجربة على المسافرين الوافدين الذين يسمح لهم حاليا هو استخدام السيارات الأجرة المخصصة في المطار فقط"، مبينا انه "ابتداءً من يوم غد سوف يكون باستطاعة المسافر المغادر من داخل العراق ان يصل المطار بسيارته الخاصة به او سيارة أي شخص على أن تكون السنوية باسم السائق مع اجازة السياقة وايضا مسموح له ان تكون وكالة وان لا تكون صفراء اللون أيضا".

وأشار الى انه "تم تخصيص دوريات للشرطة تراقب موضوع الإجازة السنوية".