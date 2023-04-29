انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رضيع يختطف حقيبة كيت ميدلتون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر الفيديو الطفل دانيال وليامز، البالغ من العمر عاما واحدا وهو يأخذ الحقيبة الصغيرة السوداء من الأميرة كيت، زوجة وليام، وبقي يلهو بها بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي.

وطلبت لوسي من طفلها الذي كانت تحمله على ذراعها، إعادة الحقيبة للأميرة، وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها، أثناء تحية باقي المستقبلين.



وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها "لا تضعها في فمك الآن".