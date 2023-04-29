انت الان تتابع خبر عدد الضحايا يواصل الارتفاع في السودان.. 411 قتيلا و2023 مصابا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت نقابة أطباء السودان، في بيان أن "الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة".

وأضافت "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات بين المدنيين لـ (411) حالة وفاة، و(2023) حالة إصابة".



وأشارت إلى أنه "يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

