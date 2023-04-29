انت الان تتابع خبر أكثر من 70% من السكان.. تعرف على نسب التحضر في العراق خلال السنوات الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في تقرير ترجمته الخليج 365، "لم تشهد نسبة سكان الحضر في العراق تغيرات كبيرة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق 2020 وظلت عند حوالي 71.12 في المائة. ومع ذلك، بلغت الحصة أعلى قيمة لها في الفترة المرصودة في عام 2021.يشير معدل التحضر في بلد ما إلى نسبة إجمالي السكان الذين يعيشون في بيئة حضرية. قد تكون المقارنات الدولية لمعدلات التحضر غير متسقة، بسبب التناقضات بين تعريفات ما يشكل مركزًا حضريًا (بناءً على حجم السكان أو المنطقة أو المساحة بين المساكن، من بين أمور أخرى).

حركة التحضر قائمة في كل دول العالم، إلا أنھا تختلف في نسبتھا من دولة لأخرى، ففي الدول المتطورة أصبح الجزء الأكبر من السكان یعیشون في المناطق الحضریة.

وفي العراق یمكن اعتبار عام 1965 حداً فاصلاً تساوت فيه نسبة السكان بین الریف والحضر ولقد كانت نسبة التحضر في العراق عالیة بالقیاس مع دول أخرى كثیرة، وھذا یعود لعدة أسباب منھا: الزیادة الطبیعیة وخاصة في المناطق الحضریة لتحسن المستوى الصحي والمعاشي للسكان فیھا والھجرة من الریف إلى المدینة.