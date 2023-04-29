ملاعب أوروبا تستضيف مواجهات قوية.. روما بمواجهة ميلان والريال يلاعب الميريا

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة إلتشي× رايو فاليكانو- الساعة 6:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 ريال مدريد × ألميريا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium برشلونة× ريال بيتيس - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع