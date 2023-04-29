انت الان تتابع خبر بغداد.. ضبط مستودع نفطي والاطاحة بسائق عجلة للتهريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الجهود الأمنية والمتابعة المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية ضمن قواطع المسؤولية في بغداد اسفرت عن تمكن قوة من اللواء الثامن بالإشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني ومن شرطة الطاقة عن ضبط مستودع غير مرخص في منطقة التاجيات للمتاجرة بالمشتقات النفطية".

وأشارت الى انه "ضبط بداخله المستودع 2 خزان وقود سعة 20 الف لتر و 2 مضخة نوع روبن مع عداد رقمي"، لافتة الى "ضبط عجلة حوضية نوع مرسيدس القي القبض على سائقها في المستودع".

وأضافت ان "المتهم تمت إحالته مع المواد المضبوطة اصوليا إلى مديرية شرطة الطاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

