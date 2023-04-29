انت الان تتابع خبر رئيس جمهورية إيران: علاقاتنا مع العراق جيدة.. نسعى لزيادة التبادل التجاري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، وتابعته الخليج 365، أن "مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو"، مؤكداً: " نسعى للوصول إلى تبادل تجاري على مستويات أعلى".وأضاف: " أي زعزعة بأمن العراق يعد زعزعة لأمن إيران"، مستدركاً بالقول: "لدينا مصالح مشتركة مع العراق".

وذكر رئيس جمهورية إيران، أن "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى التحسن في أمنها".