انت الان تتابع خبر على طريق كركوك – بغداد.. مصرع واصابة 4 أشخاص إثر سقوط "سيارتهم" بمشروع للماء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "اثنين من الركاب توفيا غرقا، وأُصيب اثنين اخرين بجروح وتم نقلهما إلى مستشفى داقوق العام لتلقي العلاج.

وأشار الى، ان "الشخصين اللذين لقيا حتفهما من سكنة الكوفة كلاهما في العقد الثالث من العمر".



ويتصدر طريق بغداد - كركوك الحوادث المرورية المميتة في العراق لأسباب عدة منها الزخم المروري وإهمال قواعد السلامة وغياب مشاريع تعبيد الطرق اللازمة لسلامة وحركة المركبات.