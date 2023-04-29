انت الان تتابع خبر كربلاء.. احباط عملية اغتيال وتفكيك "أخطر" شبكة لتجارة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية، عبد الامير الشمري وبمتابعة ميدانية متواصلة، ووفقاً لمعلومات دقيقة وبموجب قرارات قضائية وبعد نصب كمين محكم، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في كربلاء من احباط تخطيط عملية لاغتيال إحدى الشخصيات والقاء القبض على ستة من تجار المخدرات وتفكيك شبكتهم التي تنشط في (بغداد-ميسان-كربلاء)".وأضافت: "ضُبط بحوزتهم اسلحة ومتفجرات ومواد مخدرة، حيث قام أحد المتهمين بالانتحار اثناء محاصرته وتم ايداع باقي المتهمين التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات وفق احكام المادة (28) مخدرات وفردت بحقهم قضايا تحقيقية اخرى وفق احكام المادة (4) إرهاب".

وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".