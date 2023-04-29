أعنف هجوم روسي على اوكرانيا منذ بداية الحرب

ياسر رشاد - القاهرة -

وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الروسية، أمس الجمعة، على عدة أهداف في أوكرانيا بالأعنف في إطار العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

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وأشار كاتب المقال أندرو يونج إلى أن تلك الهجمات تسببت في مقتل ما يقرب من 25 شخصا، موضحا أنها تعد الأعنف منذ عدة أشهر حيث قامت القوات الروسية بشن هجمات مماثلة ضد مواقع أوكرانية في شهري يناير وديسمبر الماضيين.



ويشير الكاتب في هذا السياق إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي مساء أمس الجمعة والتي وجه فيها الشكر للجيش الأوكراني لنجاحه في إسقاط العديد من الصواريخ التي استهدفت المواقع الأوكرانية؛ ما أدى إلى تقليص حجم الخسائر الناجمة عن الهجمات.

ويتطرق الكاتب إلى الموقف الدولي من التطورات الجارية في أوكرانيا حيث يسلط الضوء على تصريحات رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال زيارة له للولايات المتحدة أمس الجمعة والتي عبر فيها عن اعتقاده أنه يجب على جميع دول العالم التصدي للعمليات الروسية في أوكرانيا.



وأوضح رئيس كوريا الجنوبية في كلمة له في جامعة هارفارد الأمريكية أن بلاده تدرس حاليا اختيارات تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لتعزير قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.



ويشير الكاتب في هذا الصدد إلى المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الحليفة لأوكرانيا ومدى جدوى تلك المساعدات في تعزيز قدرات القوات الأوكرانية، موضحا أن الطائرات الحربية من طراز" ميج - 29" التي حصلت

عليها أوكرانيا لن تسهم بشكل كبير، كما يقول الخبراء العسكريين، في تحقيق التفوق النوعي المطلوب للقوات الأوكرانية من أجل الانتصار على القوات الروسية.



ويوضح الخبراء، كما يشير المقال، أن ذلك الطراز من الطائرات يعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي وهو طراز عتيق غير قادر على مواكبة التطورات في ساحة القتال، كما أن القدرات القتالية لتلك الطائرات غير كافية لضمان نجاح العملية العسكرية المضادة التي تعتزم أوكرانيا القيام بها خلال فصل الربيع الحالي على ضوء التفوق النوعي للقوات الروسية التي تمتلك طائرات مزودة بأجهزة رادار حديثة وأنظمة صواريخ متطورة.



ويسلط الكاتب الضوء في هذا السياق على تصريحات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات التي يناشد فيها الدول الغربية تقديم أنواع حديثة وأكثر تطورا من الطائرات المقاتلة.



ويتناول الكاتب في ختام المقال، تطورات الصراع الدامي الذي يدور في الوقت الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية ولاسيما حول مدينتي باخموت ومارينكا، مشيرا إلى استمرار المواجهات المسلحة بين الطرفين من أجل السيطرة على المدينتين.