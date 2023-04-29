تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت الاشتباكات اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم

اقرأ أيضًا.. ارتفاع كبير في ضحايا وإصابات اشتباكات السودان

قتال بالأسلحة

واندلع قتال بالأسلحة المتوسطة والمدفعية في محيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة ووسط الخرطوم، بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية في سماء العاصمة وإطلاق قوات الدعم السريع مضادات أرضية للتصدي لها.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق الهدنة وقصف مواقع لها وعدد من الأحياء السكنية في الخرطوم، لكنها جددت في الوقت نفسه التزامها بالهدنة لفتح ممرات آمنة.

وقال شهود عيان إن ضربات بالطائرات والدبابات والمدفعية هزت الخرطوم والخرطوم بحري المجاورة في انتهاك لتمديد مدته 72 ساعة للهدنة أعلنه الجيش وقوات الدعم السريع المنافسة.

الخرطوم

ففي منطقة الخرطوم، هزت تفجيرات وإطلاق نار كثيف وتفجيرات الأحياء السكنية. وتصاعدت أعمدة الدخان فوق بحري.

الجيش السوداني

ويوجه الجيش السوداني ضربات جوية بطائرات مقاتلة أو مُسيرة لقوات الدعم السريع المنتشرة في أحياء بالعاصمة حيث يعاني كثيرون من السكان من صعوبة الحصول على الغذاء والوقود والمياه والكهرباء.

واتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش بانتهاك اتفاق هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية من خلال شن ضربات جوية على قواعدها في أم درمان، المدينة المقابلة للخرطوم على الضفة الأخرى من النيل، وجبل الأولياء.

وألقى الجيش بالمسؤولية على قوات الدعم السريع في انتهاك اتفاق الهدنة، التي يفترض أن تستمر حتى منتصف ليل الأحد.

على الرغم من الدعوات العالمية لإجراء محادثات، قال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه من غير المقبول الجلوس مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان

دقلو الذي وصفه بأنه "زعيم التمرد".

وقال دقلو، المعروف باسم حميدتي، إن قوات الدعم السريع لن تجري محادثات حتى انتهاء القتال، مضيفا إن القوات المسلحة تقصف مقاتليه بلا هوادة، وألقى على البرهان بمسؤولية العنف.

وقال دقلو أوقفوا القتال. بعد ذلك يمكننا إجراء مفاوضات، واتهم قائد الجيش، بجلب مسؤولين موالين للرئيس السابق عمر البشير إلى الحكومة.

عبدالفتاح البرهان

وفي سياق آخر، تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أمس الجمعة، اتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء والآلية الثلاثية والرباعية.

وفي بيان لإدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، تلقى البرهان اتصالات هاتفية من "سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، ومحمد إدريس دبي، رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاء، وأبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، ومنصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news