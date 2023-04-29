شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال ويكرم عددا من النقابيين..الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل غرفة العمليات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد إعداد الإجراءات والترتيبات النهائية للاحتفال بعيد العمال الذى سيشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث سيوجه كلمة لعمال وشعب مصر فى هذه المناسبة القومية والعالمية.
وصرح عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن الاحتفال سيقام بعد غد الاثنين بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية، بمناسبة افتتاح مصنع شركة السكر الجديد، حيث يتفضل الرئيس بتكريم عدد من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.
ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.
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