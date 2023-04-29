شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب أقراص ترامادول مخدرة بحوزة راكبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة عبد العال نعمان أبوزيد مدير عام جمارك الغردقة، وهشام شراره مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من سلوفاكيا على رحلة طيران رقم (sm552)، اشتبه مصطفى همام مأمور الجمرك في راكبة سلوفاكية، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمرمية. وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مسعود مأمور الفحص تلاحظ وجود عبوات دوائية.

وبالعرض على عاصم بدوي المشرف على صالة الوصول الدولى، قرر تكليف أشرف خلف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 15 شريط مرقوم عليه ترامادول 100 مللي بين طيات الملابس، وقام بالجرد والتحريز علاء ادريس ومحمد حداد بحضور محسن الشعينى من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبد العال نعمان أبوزيد مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات وإحالة الراكبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.