اشتباكات السودان .. إجلاء 1982 شخصاً على متن سفينة سعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل السلطات السعودية جهودها لإجلاء رعاياها من السودان وعدد من رعايا الدول ، حيث رست في قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، اليوم السبت، سفينة الإجلاء السعودية "أمانة" قادمة من السودان، وعلى متنها 1982 شخصاً من أكثر من 17 جنسية حول العالم.

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أكبر عدد رعايا

ويعد هذا أكبر عدد رعايا تم إجلاؤهم عبر سفينة واحدة منذ بدء المملكة عملياتها الإنسانية لإجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة حسب صحيفة سبق السعودية.

وبلغ إجمالي من أجلتهم السعودية من السودان حتى الآن نحو 5000 شخص منذُ بدء عمليات الإجلاء.

ووصلت إلى ميناء جدة الإسلامي اليوم، السبت، سفينتان "صينية وهندية" تقلان المئات من الرعايا تم إجلاؤهم من السودان.

وأقلت السفينة الصينية 272 صينياً و223 باكستانياً، فيما وصل على متن السفينة الهندية 300 شخص من المواطنين الهنود.

وعبّر ممثل السفارة الصينية لدى الرياض عن شكره لقيادة المملكة على ما قدمته للصين بإجلاء أكثر من 1100 صيني إلى ميناء جدة، لافتاً إلى أن المملكة بذلت

جهوداً مقدرة بإجلاء رعايا العديد من الدول والذين وصلوا بسلام إلى جدة.

من جهته، قال نائب رئيس عمليات موانئ الساحل الغربي سعود العنيني، إن ميناء جدة استقبل حتى الآن 11 سفينة إجلاء من السودان، وإن الميناء جاهز دائما لاستقبال الرعايا من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه تم السماح لممثلي البعثات استقبال رعاياهم على أرصفة الميناء.

تجدد الاشتباكات

وتجددت الاشتباكات اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

واندلع قتال بالأسلحة المتوسطة والمدفعية في محيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة ووسط الخرطوم، بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية في سماء العاصمة وإطلاق قوات الدعم السريع مضادات أرضية للتصدي لها.

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