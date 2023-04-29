ارتفاع عدد ضحايا المدنيين في اشتباكات السودان

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد وفاة المدنيين جراء الاشتباكات التي تشهدها السودان إلى 411 قتيلا، و2023 جريحا منذ بدء الاشتباكات.

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وأوضحت نقابة أطباء السودان في بيان لها عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.

وتابع البيان: يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد، لذلك لم يتم حصرها، حيث ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ 411 حالة وفاة بين المدنيين، و2023 حالة إصابة.

المستشفيات السودان تواجه مخاطر الإغلاق

ولفت البيان إلى سقوط عديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، والتي لا يزال يتم حصر ضحاياها، حيث تم حتى اللحظة حصر عدد 89 وفاة، ولكن لم يتم حصر عدد الوفيات بشكل دقيق، حيث إن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.



ولفتت نقابة أطباء السودان، إلى: أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة، من أصل 86 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، حيث يوجد 61 مستشفى متوقفة عن الخدمة و25 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وفي سياق متصل تجددت الاشتباكات اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

واندلع قتال بالأسلحة المتوسطة والمدفعية في محيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة ووسط الخرطوم، بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية في سماء العاصمة وإطلاق قوات الدعم السريع مضادات أرضية للتصدي لها.

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