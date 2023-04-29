الرئيس الأوكراني: تدمير أكثر من 90 % من مدينة ماريوبول

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مدينة ماريوبول الأوكرانية حالة من الحرب المدمرة حيث شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، لقطات من الأضرار التي لحقت بمدينة ماريوبول الأوكرانية جراء الحرب، واصفا المشهد بأن "المدينة في حالة دمار وخراب.

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وقال زيلينسكي في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية إنه "لم يعد هناك منازل سليمة تقريبًا في ماريوبول بمنطقة دونيتسك، أكثر من 90٪ من

المدينة أصبحت الآن في حالة خراب"، مُرفقا مقطع فيديو وصور أقمار صناعية للمدينة.



وأضاف زيلينسكي:هناك ما يقرب من نصف مليون شخص كانوا يعيشون في ماريوبول.. والآن لم يعد هناك أي منازل سليمة، بعد تدمير أكثر من 90٪ من

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