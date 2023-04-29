البرلمان العربي نحرص على تحقيق الاستقرار في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - طالب رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي المسؤولين في السودان إلى التوافق والعمل على إنهاء الأزمة الحالية بالبلاد، مؤكدا حرص البرلمان العربي على تحقيق الاستقرار والأمان في البلاد.

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جاء ذلك في تصريحات صحفية للعسومي اليوم عقب اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان العربي التي عقدت للتحضير للجلسة العامة للبرلمان المقررة غدا.

وقال إن البرلمان العربي يدعم أي توجه في مصلحة السودان ويخفف من حدة هذه الأزمة، وتجنيب البلاد آثار هذا التصعيد الخطير، معربا عن

تمنياته أن يعيش الشعب السوداني بأمن وأمان.



ودعا العسومي باسم البرلمان العربي إلى إحداث توافق بين المسؤولين القائمين على الوضع في السودان لما فيه مصلحة البلاد وشعبها.

وقال أن اللجنة السياسية في البرلمان العربي ناقشت اليوم تطورات الأوضاع في السودان ورفعت تقريرا إلى جلسة البرلمان العربي غدا.

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