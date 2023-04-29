واشنطن تؤكد الالتزام بواجباتها أمام العراق

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي ، اليوم السبت ، التزام بلادها بواجباتها أمام الشعب العراقي.

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وقالت رومانوسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بواجباتها أمام الشعب العراقي والمحافظة على استدامة الهزيمة ضد عصابات داعش الإرهابية وإقامة المشاريع الاستثمارية بالشكل الصحيح لدعم محافظة الأنبار.



وأضافت أن اللقاء مع المحافظ وأهالي الأنبار جاء للتركيز على الأولويات، في كيفية تقديم الدعم الممكن والمباشر لمحافظة الأنبار وللشعب العراقي عموماً، مشيرة إلى أن "أحد أهم الأشياء التي يفعلها السفراء عموماً لتمثيل بلدانهم بالشكل الأفضل هي زيارة المناطق المختلفة للبلدان التي يتواجدون فيها، ونحن هنا في العراق نعمل على تحقيق هذه الغاية.



من جانبه، قال الدليمي إن زيارة السفيرة الأمريكية، تعد هي الأولى إلى المحافظة، حيث يتضمن جدول الزيارة اللقاء بالحكومة المحلية وزيارة عدد من المشاريع التي نفذت من قبل الوكالة الأميركية للتنمية، منها مشاريع الطاقة ومشاريع البنى التحتية بشكل عام، كما ستلتقي السفيرة بشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار والمنظمات الشبابية.



وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية لها دور كبير جدا

في مساندة العراق بشكل عام من خلال التحالف الدولي في طرد وتحرير العراق من العصابات الإرهابية والمساهمة مع القوات الأمنية في العمليات العسكرية، كذلك لها مساهمات مع المجتمع الدولي في رفع الألغام والعبوات التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية في المدن، وسهلت عملية الدخول، ثم البدء بعمليات البناء والاستقرار.



وتابع: "كما عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم الدعم عن طريق المنظمات الدولية الأخرى العاملة في العراق، وإقامة عدد كبير من المشاريع في المحافظة.



وأشار إلى أن الحكومة المحلية أسهمت في تقديم المشاريع المطلوبة لكل المنظمات حسب الاختصاص والتمويل، وبالتالي نجحنا في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الحيوية والمهمة والاستراتيجية في المحافظة، منها إنشاء عدد كبير من الجسور والبنى التحتية ومشاريع التربية والتعليم.

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