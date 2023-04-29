مباحثات بين التعاون الإسلامي والأمم المتحدة حول الأوضاع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه هاتفيا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتيس التطورات في السودان.

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وشدد الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - على أهمية استمرار الهدنة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار والتفاوض.

وتجددت الاشتباكات اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة

بالعاصمة السودانية الخرطوم .

واندلع قتال بالأسلحة المتوسطة والمدفعية في محيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة ووسط الخرطوم، بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية في سماء العاصمة وإطلاق قوات الدعم السريع مضادات أرضية للتصدي لها.

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