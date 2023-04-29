شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة برلمانية: بدء جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة فى بناء مستقبل الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، تكتسب أهمية بالغة وذلك من حيث التوقيت ومشاركة كل أطراف القوى السياسية والمجتمعية فيها، لافتة أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني تأتي وسط تحديات كبيرة على الساحة وستكون هذه التحديات على مائدة الحوار.

وأضافت النائبة صبورة السيد، في بيان لها، أن الحوار الوطني يعد تدشين لمرحلة جديدة تقودنا نحو الجمهورية الجديدة، ففي هذه المرحلة تتم المناقشة والتشاور وتبادل الرؤى والأفكار من أجل الخروج بنتائج إيجابية تمكنا من تجاوز الأزمات الراهنة.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني الأربعاء المقبل تؤكد جدية الحوار والعزم على مواصلته في ضوء كل التحديات التي تحيط بالمنطقة من أزمات وصراعات بالجملة، كما أنها خطوة مهمة في بناء مستقبل الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الأزمات سيكون لها نصيب من العرض والمناقشة في الجلسات التي ستعقد.

وتابعت النائبة صبورة السيد: الحوار الوطني لا يمكن لأحد أن يغفل دوره فأهميته تكمن في فتح ملفات وقضايا هامة، مشيدة بالجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس أمناء الحوار الوطني حيث يستمع لكافة وجهات النظر ويحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع من أجل الخروج بمخرجات إيجابية وذات تأثير لحل مشكلات وقضايا عديدة.