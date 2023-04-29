شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب: الحوار الوطنى نقطة تحول مهمة فى تاريخ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل يؤكد جدية توجه الدولة بالاعتماد على الحوار وخلق حراك عام في كل المجالات للوصول إلى خارطة طريق، لمواجهة التحديات المختلفة وبمشاركة جميع أطياف المجتمع للإسهام في بناء الجمهورية الجديدة .

وأضاف عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني تأتي وسط تحديات كبيرة على الساحة، وتكتسب أهمية بالغة في التوقيت لترسخ لبداية مرحلة جديدة من الحوار والتشاور وتبادل الرؤى والأفكار حول كل القضايا من أجل الخروج بنتائج إيجابية لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة والتي تحيط بالمنطقة.

وأشار "عوض الله" إلى أنه يناقش الحوار الوطني كل الملفات منها تداعيات الأزمة المالية العالمية والظروف الاقتصادية والبحث عن حلول لها ومواجهة آثارها السلبية، إضافة إلى الملفات السياسية والاجتماعية، كما يمثل الحوار منصة مهمة لعرض وتبادل الرؤى والأفكار لترتيب أولويات العمل الوطني ووضع خارطة طريق للإصلاح ومواجهة التحديات.

وقال رئيس طاقة النواب، إن بدء فعاليات الحوار الوطني يمثل ايضا دعم مسار الديمقراطية حيث يوجد اكثر 1000 مشارك، وعقد أكثر من 12 جلسة للجان كل أسبوع، وهو ما يعكس زخم وجدية الحوار الوطني والسعي للوصل الى مخرجات ونتائج تليق بتطلعات الوطن والجمهورية الجديدة.

وتابع حسام عوض الله، إن مصر تمر بمرحلة مهمة وتحديات كبيرة تموج بالأحداث من حولنا وهو ما يتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية والتعاون ومشاركة الجميع في الدولة الحديثة التي يطمح اليه الجميع وبما يليق بمكانة مصر وإمكانياتها.