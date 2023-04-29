شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الحوار الوطنى يفتح قضايا وملفات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن بدء جلسات الحوار الوطنى هذا الأسبوع، يؤكد أن الدولة جادة للغاية في إقامة حوار فعال يضيف للحياة العامة، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو مجتمعيا، موضحا أن هناك كثيرا من الملفات والقضايا الهامة التي يناقشها الحوار، ومنها قضايا وملفات لم يتم فتحها منذ عشرات السنوات وتساعد بشكل كبير في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وذكر الجندى، أنه ضمن القضايا الهامة في المحور السياسى، النظام الانتخابى في ظل الضوابط الدستورية، ومنها قانونا مجلس النواب ومجلس الشيوخ بما تتضمنه العملية من إشراف قضائى بين الدستور والضرورة العملية وكذلك عدد أعضاء المجلسين إلى جانب قانون المجالس الشعبية المجلية وقانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية هذا بالإضافة إلى قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات.

وفيما يتعلق بالحريات أوضح الجندى أن الحوار الوطنى سيناقش أوضاع السجون ومراكز الإصلاح كذلك تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وحرية التعبير والرأى وقانون حرية تداول المعلومات والعقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر والعلانية.

وأكد الجندى أن المحور الاقتصادى يتضمن عدد من القضايا الرئيسية منها التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى موضحا أن الحوار الوطنى ضم على مائدته عددا من القضايا الهامة داعيا كافة التيارات والقوى السياسية وفئات الشعب للمشاركة بفاعلية في الحوار الوطنى.