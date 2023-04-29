انت الان تتابع خبر كورونا يهاجم مجددا.. هل سيعود العالم لارتداء الكمامات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورجح الخبراء، هذا الأمر الى، انه "قد يعني عودة سكان العالم لارتداء الكمامات في الأماكن العامة".

يأتي ذلك فيما ينتشر هذا المتغير في جميع أنحاء العالم، مما تسبب بإعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند.



كما أنه آخذ في الارتفاع بأستراليا الآن أيضاً، حيث يراقبه رؤساء منظمات الصحة في بريطانيا عن كثب.

وشدد رئيس منظمة SAGE المستقلة، ستيفن غريفين، على أنه "يجب على الناس العودة لإجراء الفحوص بانتظام وارتداء الكمامات".

وقال غريفين، :"قد يبدو هذا وكأنه عودة إلى العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يواصل إلحاق الضرر، ويستمر الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم في المعاناة".

وأضاف، أنه "في غياب تدابير التخفيف على مستوى السكان، يبقى التركيز على المخاطر الفردية التي تعتبر الآن، بالنسبة للكثيرين، أقل بكثير"، مردفاً أنه "إذا لم تتصرف الحكومة لتمكين الجميع من "العيش" مع كوفيد، سيستمر الأشخاص الضعفاء في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومنها ارتداء الكمامات".

يشار إلى أن المنظمات العالمية لا تزال تراقب المتحور الجديد عن كثب، حيث بدأ بفرض سيطرته على الهند، مع مخاوف من انتشاره عالمياً.

