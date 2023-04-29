انت الان تتابع خبر تابعة للجيش السوداني.. قوات الدعم السريع تعلن اسقاط "طائرة حربية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت قوات الدعم السريع في بيان، انه "تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم، من إسقاط طائرة حربية طراز ميغ تتبع للقوات الانقلابية".

وأضاف البيان: "استمرت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد المتطرفة في خرق الهدنة الإنسانية المعلنة بسبب تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل القوات الانقلابية".



وتابع: "تصدت قواتنا بمعسكر الصالحة إلى هجوم من قوات الانقلابيين في تعد سافر على شروط الهدنة".