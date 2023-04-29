إطلاق نار يُنهي حياة 5 أشخاص في تكساس الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة -

تُوفي 5 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في تكساس "ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مُشيرة إلى أن المُسلح طليق.

ووفقًا لما ذكره موقع "أيه بي سي نيوز" الأمريكي، نقلاً عن الشرطة، اليوم السبت، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بعد إطلاق النار عليهم في منزل.

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ووقع الحادث في حوالى الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلي عندما تلقى مسؤولون من مكتب عُمدة مقاطعة سان جاسينتو مكالمة حول حادث إطلاق نار مُحتمل في كليفلاند، تكساس، وهي بلدة صغيرة تقع على بُعد حوالي 55 ميلاً شمال هيوستن.

وتقول السُلطات الأمريكية، إن المُشتبه به مُسلح ببندقية من طراز AR-15 وكان مخمورًا.

وأوضحت أنها تبحث عن رجل من أصل إسباني يبلغ طوله

حوالي متر ونص شُوهد آخر مرة يرتدي بنطال جينز أزرق مع قميص أسود وحذاء عمل، ويُوصف بأنه ذو شعر أسود.

وناشدت "الشرطة الأمريكية" السكان المحليين في منطقة كليفلاند بولاية تكساس "البقاء في الداخل والابتعاد عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق"، ولم تفصح عن هوية المُشتبه به أو عُمره أو علاقته المُحتملة، لكنها أكدت أن عمليات إطلاق النار كُلها حدثت في منزل واحد، مُشيرة إلى أن أربعة من الضحايا توفوا في مكان الحادث، فيما لقي الآخر مصرعه بعد نقله إلى المستشفى.