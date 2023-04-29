السودان يكشف حصيلة ضحايا ومُصابي الاشتباكات

ياسر رشاد - القاهرة -

يُعاني "القطاع الصحي السوداني" من نقص كبير في التمويل على مدى السنوات الثلاث الماضية وسط الاشتباكات العنيفة الدائرة في البلاد، وفي هذا السياق، سجلت "وزارة الصحة السودانية" 4599 إصابة و528 وفاة في جميع المستشفيات في الفترة من 15 وحتى يوم 27 أبريل، بينما سجلت 7 إصابات بالخرطوم ولا يُوجد أي حالة وفاة في مستشفياتها.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، أفادت الصحة الاتحادية بذلك في تقرير مُتابعة أحداث الصراع الحربي خلال تلك الفترة، مُشيرة إلى وجود هدوء نسبي في مُعظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم، وأن جُملة الولايات التي تأثرت حتى يوم 27 أبريل بلغ 12 ولاية.

اقرأ أيضًا.. انفراجة مُرتقبة في السودان بين البرهان وحميدتي

أما بالنسبة لولاية غرب دارفور، فقد تسبب الصراع القبلي المسلح في تدمير مستشفى الجنينة الرئيسي ولوزارة الصحة وإتلاف ما

بها من مُمتلكات وعربات وأجهزة كما تسبّب في وفيات كبيرة لم يتم حصر تقرير نهائي بها، إلى ذلك يُجري التنسيق الآن مع الشركاء من المنظمات لإعادة تشغيل الخدمات الطبية بالولاية حال استتباب الأمور الأمنية.

وبخصوص الإمداد الطبي، أضاف التقرير أن هُناك ترتيبًا مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الصحة لسد الفجوات المُتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مُشاركتها معهم.

وفي وقت سابق، أكدت القوات المسلحة السودانية الخميس، أنه تم خرق الهُدنة المُعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المُتمردين.